Тренер Назаров: в ИИХФ уже сделали все, что могли

«Прочёл очень много мнений уважаемых экспертов по теме Ивана Федотова. В чём-то я с ними согласен, а в каких-то моментах могу поспорить. Мне непонятна ситуация и позиция некоторых людей, что, дескать, всё может измениться к худшему. Наш хоккей выгнали с мировой арены и отстранили от всех соревнований, что может быть ещё хуже? Не пожалели ни женскую, ни юниорскую, ни молодёжную сборные.



Всё, что они в ИИХФ могли сделать – они уже сделали. Все денежные штрафы и прочие санкции на этом фоне не выглядят чем-то серьёзным. Так что, как сказал наш уважаемый президент КХЛ Алексей Алексеевич Морозов, будем с нетерпением ждать 1 сентября и матча за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Посмотрим, какая лампочка загорится у Ивана при заявке хоккеистов на встречу: зелёная или красная», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.