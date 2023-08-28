$94.71+0.31102.26-0.21

В КХЛ заявили, что не будут пересматривать потолок заплат из‑за динамики курса рубля

Вице президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал, что лига не будет пересматривать потолок заплат из за динамики курса рубля.

В КХЛ заявили, что не будут пересматривать потолок заплат из‑за динамики курса рубля
© Чемпионат.com

«Пересматривать потолок зарплат из за роста курса (иностранных валют к рублю. – Прим. «Чемпионата») точно нет смысла. Так можно четыре раза в год пересматривать. Мы точно не будем этого делать», — передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, сейчас максимальный предел потолка зарплат в КХЛ установлен на отметке 900 миллионов рублей.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига хочет вернуть прежний лимит на легионеров. В предыдущем сезоне команды могли заявлять на матчи Континентальной хоккейной лиги до пяти иностранных игроков.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости