В КХЛ заявили, что не будут пересматривать потолок заплат из‑за динамики курса рубля

«Пересматривать потолок зарплат из за роста курса (иностранных валют к рублю. – Прим. «Чемпионата») точно нет смысла. Так можно четыре раза в год пересматривать. Мы точно не будем этого делать», — передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.