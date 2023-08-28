Вайсфельд поддержал намерение КХЛ вернуть лимит в пять легионеров
Известный комментатор Леонид Вайсфельд отреагировал на желание КХЛ увеличить лимит на легионеров с трех до пяти игроков в составе, каким он и был до предстоящего сезона.
«Это правильное решение. Кто-то придумал ужесточить лимит до трёх игроков, и теперь они сами не знают, что делать. Ситуация предельно простая. Нас пытаются изолировать от всего мира. И мы сами усиливаем эту изоляцию, ограничивая количество легионеров с пяти до трёх. Непонятно, в чём идея. Я не знаю ни одного человека из работающих в клубах КХЛ, который бы поддерживал лимит в три легионера», – приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.
Сегодня, 28 августа, президент КХЛ Алексей Морозов заявил о намерении изменить действующий лимит на легионеров. По его словам, оптимальный вариант для российских клубов – пять иностранных хоккеистов в составе.
Министерство спорта ужесточило лимит на легионеров КХЛ с 1 августа 2023 года. С сезона 2023/24 российские клубы смогут заявлять не больше трех иностранных игроков.
1 сентября стартует новый сезон КХЛ. Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.