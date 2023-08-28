Вайсфельд поддержал намерение КХЛ вернуть лимит в пять легионеров

«Это правильное решение. Кто-то придумал ужесточить лимит до трёх игроков, и теперь они сами не знают, что делать. Ситуация предельно простая. Нас пытаются изолировать от всего мира. И мы сами усиливаем эту изоляцию, ограничивая количество легионеров с пяти до трёх. Непонятно, в чём идея. Я не знаю ни одного человека из работающих в клубах КХЛ, который бы поддерживал лимит в три легионера», – приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.