Санкт-Петербург может лишиться матча звезд КХЛ

Вице президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов не исключил варианта, что Санкт-Петербург не станет хозяином следующего матча звезд лиги.

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«Успеют ли достроить арену в Санкт Петербурге, чтобы провести Матч всех звёзд? Официально о городе проведения матча мы не объявляли. Думаю, что в первые недели чемпионата мы это сделаем», — приводит слова Доброхвалова «Чемпионат».

В июне 2023 года журналист «Спорт-экспресс» Алексей Шевченко сообщил, что матч звезд КХЛ пройдет в этом году в Санкт-Петербурге, на новой «СКА Арене», окончание строительства которой было запланировано на сентябрь этого года.

Официального подтверждения или объявления КХЛ по поводу даты и места проведения матча звезд 2023 года не делала.

Петербургский СКА также планировал переезд на новый стадион в сезоне-2023/2024, однако летом армейцы начали продавать билеты на матчи в «Ледовый дворец», старую арену команды. Когда состоится первый матч на «СКА Арене» неизвестно до сих пор.