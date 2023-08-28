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Морозов объяснил, почему КХЛ не может стать независимой лигой

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему лига не может отказаться от проведения чемпионата России и стать независимой лигой.

Морозов объяснил, почему КХЛ не может стать независимой лигой
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«Отказаться от проведения чемпионата России и стать независимыми? Есть закон. Все соревнования, проводимые на территории России, должны быть подконтрольны Минспорту. Никакое профессиональное соревнование без них проводить нельзя. Надо попадать в календарный план проведения соревнования. Если мы туда не включаемся, то букмекеры не могут принимать ставки на наши матчи, игроки не могут получать разряды и так далее. По этим законам мы и живём. ФХР является контролирующей организацией», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Морозов рассказал, что лига не видит никаких проблем с натурализацией легионеров.

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