Морозов объяснил, почему КХЛ не может стать независимой лигой

«Отказаться от проведения чемпионата России и стать независимыми? Есть закон. Все соревнования, проводимые на территории России, должны быть подконтрольны Минспорту. Никакое профессиональное соревнование без них проводить нельзя. Надо попадать в календарный план проведения соревнования. Если мы туда не включаемся, то букмекеры не могут принимать ставки на наши матчи, игроки не могут получать разряды и так далее. По этим законам мы и живём. ФХР является контролирующей организацией», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.