Фетисов прокомментировал новые санкции в деле Федотова

«Где парень хочет играть, там ему и надо играть. У нас ухудшатся отношения с международной организацией? Но у нас с ней и нет никаких отношений, не думаю, что это должно быть тормозом. Они могли много раз встать на позицию спортивного принципа, а не политического, тогда с ними можно было бы взаимодействовать.



Я бы не смотрел в сторону международной организации. Мы должны свои интересы ставить во главу угла. Возможные новые санкции? Да какие санкции, они сейчас просто издеваются», — сказал Фетисов.