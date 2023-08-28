Женская сборная России по хоккею опустилась в рейтинге ИИХФ

Женская сборная России опустилась с пятой на шестую строчку в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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На первом и втором местах по прежнему находятся команды Канады и США соответственно. Тройку лучших замыкает сборная Швейцарии, четвертая — Финляндия.

Российскую команду в рейтинге обошла сборная Чехии, которая теперь располагается на 5 й позиции.

Мужская команда России продолжает располагаться на третьей позиции, рейтинг мужских сборных IIHF представила ранее.