Президент КХЛ сообщил, что лига запретит Федотову играть до окончания дисквалификации

«Разрешит ли КХЛ ему играть, если ничего не поменяется? На данный момент нет. У него стоит дисквалификация. У Федотова заканчивается дисквалификация 31 декабря, 1 января он сможет играть. Мы его заявили на сезон, но есть пометка о дисквалификации до 31 декабря», — сказал Морозов.