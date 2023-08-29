Овечкин: играл бы за «Динамо» в НХЛ

«Роднее ли мне «Динамо», чем «Вашингтон», учитывая, что те, кто так говорит, находятся в Москве, а не в Америке? Жёсткий вопрос, да. «Динамо» для меня всегда будет на первом месте, потому что у меня семья динамовская. В России я никогда не играл за другой клуб, а когда у тебя есть мечта играть в НХЛ и попробовать свои силы в лучшей лиге мира, то почему бы… Жалко, что туда «Динамо» не может приехать, играл бы за них там. А так, «Динамо» у меня всегда будет на первом месте. У всех великих игроков так. Тот же Месси говорит про свой родной клуб в Аргентине», — сказал Овечкин в видео, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.