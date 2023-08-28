Сегодня, 28 августа, на 70-м году ушёл из жизни бывший голкипер «Торпедо» Сергей Тюляпкин. Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

Сергей Тюляпкин защищал цвета горьковского «Торпедо» на протяжении 12 сезонов (с 1975 по 1987 год). В этот период автозаводцы дважды занимали четвёртые места в чемпионатах СССР. По окончании игровой карьеры Тюляпкин работал тренером вратарей в «Торпедо», а также в СДЮШОР.

«Болельщикам нашей команды Сергей Александрович известен как родоначальник яркой хоккейной династии: его сыновья Михаил и Денис отыграли немало сезонов в составе «Торпедо», а сейчас работают с юными спортсменами.