Ганье и Саттер подписали пробные контракты с «Эдмонтоном»

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Нападающий "Вашингтона" Овечкин рассказал, на что тратит деньги

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в видео на YouTube-канале Gazgolder рассказал, на что тратит зарплату.

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© Timothy T. Ludwig/USA TODAY Sports/Reuters

"В 2008 году моя зарплата составила 124 миллиона долларов? Образно говоря только налог составляет 50 процентов. На что трачу? Щас мы строим дом, квартиру купили, машины. Захотели отдохнуть и поехали", — сказал Овечкин.

На драфте 2004 года Овечкин был выбран "Вашингтоном" под общим первым номером. В американском клубе провел 18 сезонов, в 2010 году стал капитаном. В 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли, этот трофей стал для клуба первым в истории. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ.

Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ. В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира.

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