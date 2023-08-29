Ганье и Саттер подписали пробные контракты с «Эдмонтоном»

"В 2008 году моя зарплата составила 124 миллиона долларов? Образно говоря только налог составляет 50 процентов. На что трачу? Щас мы строим дом, квартиру купили, машины. Захотели отдохнуть и поехали", — сказал Овечкин.

На драфте 2004 года Овечкин был выбран "Вашингтоном" под общим первым номером. В американском клубе провел 18 сезонов, в 2010 году стал капитаном. В 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли, этот трофей стал для клуба первым в истории. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ.