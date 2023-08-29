СКА обменял форварда Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию
Санкт-петербургский СКА обменял нападающего Данилу Моисеева в тольяттинскую «Ладу» на денежную компенсацию, сообщила пресс-служба КХЛ.
25-летний Моисеев начинал свою карьеру в подмосковном «Витязе», после четырёх сезонов в котором перешёл в СКА.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/2023 Моисеев сыграл 22 матча, в которых набрал одно (0+1) очко при показателе полезности "-1".
Всего в регулярных чемпионатах КХЛ нападающий провёл 237 матчей, в которых смог набрать 53 (19+34) очка при показателе полезности "-12" и 85 минутах штрафа.
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