Американский нападающий «Витязя» расхвалил КХЛ

«КХЛ — лучшая лига Европы. Хотел бросить себе вызов, поэтому приехал сюда» — американский нападающий «Витязя» Барак
Американский нападающий «Витязя» Дерек Барак в разговоре с «Матч ТВ» объяснил решение приехать в Россию желанием играть в лучшей хоккейной лиге Европы.
Прошлый сезон Барак провел в финском «Эссэте», где отметился 15 заброшенными шайбами. В это межсезонье нападающий заключил контракт с «Витязем» сроком на один сезон.
— Россия — очень красивая страна. Я пришел сюда не просто так. Хоккейная лига здесь — лучшая в Европе, поэтому я хотел бросить себе вызов, приехать сюда и сыграть в КХЛ.
— Вы испытывали какие либо трудности при переезде?
— В России у меня нет никаких проблем. Только что переехал в свою квартиру, полностью обустроился и решил все бытовые вопросы.
Сейчас небольшие проблемы есть только с русским языком, ребята пытаются меня научить, на это уйдет несколько месяцев. Из русских слов пока знаю только «спасибо», — рассказал Барак «Матч ТВ».
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».
«КХЛ — лучшая лига Европы. Хотел бросить себе вызов, поэтому приехал сюда» — американский нападающий «Витязя» Барак
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