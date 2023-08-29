Американский нападающий «Витязя» расхвалил КХЛ

Американский нападающий «Витязя» Дерек Барак в разговоре с «Матч ТВ» объяснил решение приехать в Россию желанием играть в лучшей хоккейной лиге Европы.

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Прошлый сезон Барак провел в финском «Эссэте», где отметился 15 заброшенными шайбами. В это межсезонье нападающий заключил контракт с «Витязем» сроком на один сезон.

— Россия — очень красивая страна. Я пришел сюда не просто так. Хоккейная лига здесь — лучшая в Европе, поэтому я хотел бросить себе вызов, приехать сюда и сыграть в КХЛ.

— Вы испытывали какие либо трудности при переезде?

— В России у меня нет никаких проблем. Только что переехал в свою квартиру, полностью обустроился и решил все бытовые вопросы.

Сейчас небольшие проблемы есть только с русским языком, ребята пытаются меня научить, на это уйдет несколько месяцев. Из русских слов пока знаю только «спасибо», — рассказал Барак «Матч ТВ».