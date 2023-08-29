Чемпион мира рассказал об отношении в Северной Америке к Овечкину

«Слышал, в Торонто Овечкина не хотели пускать. Выступали за то, чтобы не дать ему визу. Но вообще, конечно, Овечкина в Северной Америке боготворят. Во всех городах его приветствуют», — рассказал чемпион мира 1993 года.