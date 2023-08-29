Исполком НХЛ одобрил продажу «Оттавы» канадскому миллиардеру

На прошлой неделе бизнесмен встречался с представителями Лиги и получил зелёный свет покупке «Сенаторз» за $ 950 млн. Процесс приобретения клуба 58-летним миллиардером проходит согласно плану. Сделка может быть завершена в ближайшие дни.

Клуб из Оттавы был основа в 1990 году. За свою историю команда попадала в плей-офф 16 раз, четыре раза была первой в Восточной конференции, в 2003 году взяла Президентский Кубок. В 2007 году «Сенаторз» добрались до финала Кубка Стэнли, но уступили в серии «Анахайму» (1-4).