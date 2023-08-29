Нападающий Бывальцев предположил, почему «Трактор» не смог попасть в плей‑офф КХЛ в прошлом сезоне

— Не обращал внимания, что регулярно набирал очки. Была другая задача — выигрывать каждую игру. Старались залезть в плей офф. Наверное, не хватило как раз того очка, когда «Автомобилист» отыгрался за 0,01 секунды до конца матча, — цитирует Бывальцева «Чемпионат».