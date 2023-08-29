Нападающий Бывальцев предположил, почему «Трактор» не смог попасть в плей‑офф КХЛ в прошлом сезоне

Форвард Бывальцев предположил, почему «Трактор» не смог попасть в плей‑офф КХЛ в прошлом сезоне
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Бывальцев рассказал, чего не хватило челябинскому «Трактору» для выхода в плей офф КХЛ в прошлом сезоне.
Бывальцев в сезоне 2022/23 выступал за «Трактор», в 68 матчах регулярного чемпионата набрал 39 очков (15 шайб и 24 результативные передачи). Челябинцы по итогам «регулярки» заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогли пробиться в плей офф.
— Не обращал внимания, что регулярно набирал очки. Была другая задача — выигрывать каждую игру. Старались залезть в плей офф. Наверное, не хватило как раз того очка, когда «Автомобилист» отыгрался за 0,01 секунды до конца матча, — цитирует Бывальцева «Чемпионат».
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».