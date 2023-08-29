Овечкин рассказал о самой горячей драке в карьере

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал гостем шоу Басты «Вопрос ребром». Спортсмен рассказал о самой горячей драке в карьере.
«Вообще я не люблю драться, но, если приходится, могу за себя постоять. В памяти самая горячая драка — со Свечниковым в плей-офф. А так — любая драка запоминающаяся», — сказал Овечкин.
В апреле 2019 года Овечкин подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым во время третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли. Драку россияне устроили в первом периоде. Они сбросили перчатки и нанесли друг другу несколько ударов. В результате Овечкин нокаутировал на тот момент 19-летнего соотечественника.