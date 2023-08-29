Овечкин рассказал о самой страшной драке в своей карьере

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» ответил на вопрос о самой страшной драке в своей карьере. Такой хоккеист считает потасовку с нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым.

По словам Овечкина, он не любит драться, но при необходимости может за себя постоять.

«В памяти самая горячая драка — со Свечниковым в плей-офф. А так любая драка запоминающаяся», — отметил он.