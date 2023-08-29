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Овечкин назвал драку со Свечниковым самой страшной в своей карьере

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» ответил на вопрос о самой страшной драке в своей карьере. Такой хоккеист считает потасовку с нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым.

Овечкин рассказал о самой страшной драке в своей карьере
© РИА Новости

По словам Овечкина, он не любит драться, но при необходимости может за себя постоять.

«В памяти самая горячая драка — со Свечниковым в плей-офф. А так любая драка запоминающаяся», — отметил он.

Напомним, что драка Овечкина со Свечниковым произошла в апреле 2019 года в третьем матче серии первого раунда плей-офф. По итогам потасовки форвард «Вашингтон Кэпиталз» нокаутировал своего соперника. Свечников после этого не смог вернуться игру, и был вынужден пропустить около двух недель.

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