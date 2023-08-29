Овечкин рассказал, когда планирует побить рекорд Гретцки

«Я думаю, что это произойдет нескоро. У меня еще три года контракта, надеюсь, что на третий… Самое главное, чтобы было здоровье. В прошлом году получил несколько травм, но индивидуальная задача забить 40 голов была выполнена.



Каждый раз, когда я даю интервью, знаю, что этот вопрос будет. Что нового от меня хотят услышать, я не понимаю. Как я могу сказать конкретную дату? Через два года посмотрим», — сказал Овечкин.