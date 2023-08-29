"Спартак" обменял нападающего Хохлачева в "Амур"
Московский "Спартак" обменял одного из своих лидеров - нападающего Александра Хохлачева - в хабаровский "Амур".
За несколько дней до старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" совершил довольно неожиданный обмен. Один из лидеров атаки команды Александр Хохлачев отправился в хабаровский "Амур".
В обмен на 29-летнего форварда красно-белые получат денежную компенсацию и 17-летнего белорусского нападающего Артема Гуменюка.
В прошлом сезоне Гуменюк забросил три шайбы за белорусскую молодежку на Кубке Будущего и дебютировал в МХЛ, набрав 15 (10+5) очков в 50 матчах за "Амурских Тигров".
Хохлачев в прошлом сезоне забросил 19 шайб и отдал 36 результативных передач, став лучшим бомбардиром "Спартака" в регулярном чемпионате.