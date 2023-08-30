Американский хоккеист рассказал об игре с Овечкиным

«Находиться в раздевалке напротив Алекса Овечкина, Кузнецова и иметь возможность разделить лёд с ними – это невероятно. В раздевалке Овечкин чаще говорит или молчит? Он постоянно говорит, постоянно пытается мотивировать», – приводит слова Барбера «Чемпионат».