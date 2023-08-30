Американский хоккеист рассказал об игре с Овечкиным

Форвард «Барыса» Барбер: в раздевалке Овечкин постоянно говорит, пытается мотивировать
Американский форвард казахстанского «Барыса» Райли Барбер рассказал об игре с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Находиться в раздевалке напротив Алекса Овечкина, Кузнецова и иметь возможность разделить лёд с ними – это невероятно. В раздевалке Овечкин чаще говорит или молчит? Он постоянно говорит, постоянно пытается мотивировать», – приводит слова Барбера «Чемпионат».
Барбер перешёл в «Барыс» летом 2023 года. За карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 29-летний форвард выступал за «Вашингтон», «Монреаль Канадиенс» и «Детройт Ред Уингз». Всего в североамериканской лиге он провёл 16 матчей и не отметился результативными действиями.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» начнёт домашним матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится 2 сентября и начнётся в 14:00 мск.