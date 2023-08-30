Овечкин рассказал, о чем его попросил Дональд Трамп

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом выпуске шоу Басты на YouTube-канале Gazgolder раскрыл детали разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время приема в Белом дома после завоевания Кубка Стэнли.

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«Передай привет Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Овечкин.

Стоит отметить, что в конце 2017 года Овечкин основал Putin Team – общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина. В 2018 году объединение поддерживало Путина на президентских выборах.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. В 2018 году он вместе с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.