Главный тренер «Вашингтона»: телосложение Овечкина — чудо природы

«Что касается Алекса, и я впервые почувствовал это на собственном опыте, — это то, что его телосложение просто чудо природы. Его физическая форма в таком возрасте, и вызов этому возрасту — лишь часть того, что делает его особенным», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.