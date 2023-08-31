Уткин о деле Федотова: «Нас обижают, мы показываем яйца»

«ЦСКА готов поссорить Федерацию хоккея России с Международной федерацией хоккея, КХЛ с НХЛ. Ради чего – совершенно не понятно, но тем не менее готов.



Чего все это будет стоить, никто сейчас не понимает. Но такова тенденция. Нужно отстаивать себя. Все говорят: «Замечательно! Нас обижают, мы показываем яйца».



Честно говоря, сколько происходило при мне разных конфликтов – в ночном клубе, в редакции «НТВ-Плюс» и так далее – вообще ни разу не помню, чтобы если бы кто-то вдруг считал себя обиженным, он бы непременно показывал яйца.



Но это выражение просто становится уже каким-то обязательным атрибутом того, что кто-то сражается за свои права. Мне кажется, это гораздо более спокойно можно делать.



К чему я привел этот пример? Да к тому, что если дело Федотова приведет к изоляции российского хоккея, которая, возможно, с годами – я не исключаю этого – принесет какую-то феноменальную пользу, но сейчас это ясный сигнал молодым хоккеистам – надо валить.



А в качестве альтернативы – надо получать мешок денег здесь. Но как мы знаем, мешок денег молодому спортсмену, особенно в игровом виде спорта, где еще и слава прилагается, – это часто соблазны. Получается какая-то безвыходная ситуация», – сказал Василий Уткин.