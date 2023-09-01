Вайсфельд заявил, что не удивлен ситуацией с голкипером Федотовым

Известный российский хоккейный судья и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал "Спорт-Экспрессу" инцидент с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.
"Абсолютно не удивлен, что эта ситуация произошла именно с Федотовым. Почему? Да потому что знаю его по работе в Уфе. Я б удивился, если б это произошло с Серебряковым, например. Но с Федотовым — ничего удивительного", - сказал Вайсфельд. 14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон после того, как клуб подписал контракт с Иваном Федотовым.
Голкипер также был наказан - он не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. 27 августа Федерация хоккея России (ФХР) разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года. После дискуссий лигой было принято решение, что новый сезон ЦСКА начнет без него. С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз".