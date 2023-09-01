Вайсфельд заявил, что не удивлен ситуацией с голкипером Федотовым

"Абсолютно не удивлен, что эта ситуация произошла именно с Федотовым. Почему? Да потому что знаю его по работе в Уфе. Я б удивился, если б это произошло с Серебряковым, например. Но с Федотовым — ничего удивительного", - сказал Вайсфельд. 14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон после того, как клуб подписал контракт с Иваном Федотовым.