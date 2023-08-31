Овечкин высказался об отстранении России

«Олимпийская медаль — одна из главных целей моей жизни, была и будет. Некоторые ребята, которые мечтали об Олимпиаде, на ней даже ни разу не были из-за всей этой ситуации. И допинговая, и та, которая сейчас происходит. Нас просто убрали в сторону и не дают. Хотя говорят, что спорт вне политики, но оказалось, что всё наоборот.



Конечно, обидно и за себя, и за людей, которые болеют, переживают и хотят видеть нас на Олимпийских играх. А в 2018-м году не сошлись НХЛ с олимпийским комитетом. Это всё деньги. Им на нас пофиг. Самое главное, чтобы они получили какие-то проценты. Хотя нам сказали, что мы 100% едем, но за месяц объявили, что нет договорённости», — сказал Овечкин в шоу «Команда» на KION.