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Овечкин заявил, что Захарян и Сазонов сделали правильный выбор, уехав в Европу

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал переходы футболистов «Динамо» Арсена Захаряна и Сабы Сазонова в европейские клубы. Слова Овечкина передает РИА Новости.

Овечкин поддержал российских игроков в отъезде из России
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«Я рад и за Арсена Захаряна, и за Сабу Сазонова. Рад за «Динамо», что они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты. Будем надеяться, что «Динамо» сможет попасть в топ-3 чемпионата в этом сезоне», — сказал Овечкин.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

31 августа итальянский «Торино» объявил о подписании защитника Сабы Сазонова. Контракт с ним подписан до лета 2027 года. За команду в прошлом сезоне выступал Алексей Миранчук.

Ранее Овечкин прокомментировал ситуацию с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

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