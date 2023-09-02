Овечкин поддержал российских игроков в отъезде из России

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал переходы футболистов «Динамо» Арсена Захаряна и Сабы Сазонова в европейские клубы. Слова Овечкина передает РИА Новости.
«Я рад и за Арсена Захаряна, и за Сабу Сазонова. Рад за «Динамо», что они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты. Будем надеяться, что «Динамо» сможет попасть в топ-3 чемпионата в этом сезоне», — сказал Овечкин.
19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.
31 августа итальянский «Торино» объявил о подписании защитника Сабы Сазонова. Контракт с ним подписан до лета 2027 года. За команду в прошлом сезоне выступал Алексей Миранчук.
Ранее Овечкин прокомментировал ситуацию с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова.