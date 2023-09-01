Кожевников назвал самый громкий трансфер КХЛ

Самым громким трансфером в КХЛ стал переход американского форварда Александра Гальченюка в СКА, заявил «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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25 августа СКА объявил о подписании двухлетнего контракта с 29 летним Гальченюком, ранее выступавшим в НХЛ за такие команды, как: «Монреаль», «Аризона», «Питтсбург», «Миннесота», «Оттава», «Торонто» и «Колорадо».

— Какой трансфер в КХЛ можно назвать самым громким?