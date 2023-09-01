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«Самый громкий трансфер КХЛ — переход Гальченюка в СКА» — Кожевников

Самым громким трансфером в КХЛ стал переход американского форварда Александра Гальченюка в СКА, заявил «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кожевников назвал самый громкий трансфер КХЛ
© КХЛ

25 августа СКА объявил о подписании двухлетнего контракта с 29 летним Гальченюком, ранее выступавшим в НХЛ за такие команды, как: «Монреаль», «Аризона», «Питтсбург», «Миннесота», «Оттава», «Торонто» и «Колорадо».

— Какой трансфер в КХЛ можно назвать самым громким?

— Переход Гальченюка в СКА. А так было много хороших трансферов, но не удивительных. СКА вообще здорово поработал в межсезонье, забрал хороших игроков из «Авангарда». Также отмечу переход Гусева в «Динамо», — сказал Кожевников «Матч ТВ».