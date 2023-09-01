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Американский хоккеист Гальченюк о переходе в СКА: я очень хотел оказаться здесь

Американский хоккеист Алекс Гальченюк, который перешел в петербургский СКА, рассказал, что очень хотел подписать контракт с клубом с берегов Невы, передает «Чемпионат».

Осужденный в США хоккеист рассказал, что очень хотел играть в СКА
© Газета.Ru

«Я был очень заинтересован предложением СКА, тут очень хорошая команда, которая преследует большие цели. Я очень хотел оказаться здесь», — сказал Гальченюк.

23 августа стало известно, что Гальченюк приговорен к 30 дням тюремного заключения в США.

9 июля Гальченюка арестовали за хулиганство. Он за рулем своего BMW врезался в бордюр и снес дорожный знак. Отмечалось, что игрок также угрожал семьям полицейских и использовал расистские оскорбления.

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Гальченюк стал хоккеистом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона» в начале июля. Он заключил с клубом двухстороннее соглашение на один сезон. После инцидента пресс-служба «Койотс» сообщила, что выставила Гальченюка на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта.

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