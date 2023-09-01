Осужденный в США хоккеист рассказал, что очень хотел играть в СКА

Американский хоккеист Алекс Гальченюк, который перешел в петербургский СКА, рассказал, что очень хотел подписать контракт с клубом с берегов Невы, передает «Чемпионат».

© Газета.Ru

«Я был очень заинтересован предложением СКА, тут очень хорошая команда, которая преследует большие цели. Я очень хотел оказаться здесь», — сказал Гальченюк.

23 августа стало известно, что Гальченюк приговорен к 30 дням тюремного заключения в США.

9 июля Гальченюка арестовали за хулиганство. Он за рулем своего BMW врезался в бордюр и снес дорожный знак. Отмечалось, что игрок также угрожал семьям полицейских и использовал расистские оскорбления.