Вратарь ЦСКА Федотов готовится нарушить условия своей дисквалификации

Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов поучаствовал в раскатке армейцев перед матчем с казанским «Ак Барсом» за Кубок Открытия нового сезона КХЛ, сообщает журналист «Спорт-экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

По информации источника, Федотов работает с основным составом ЦСКА по полной программе.

Сегодня, 1 сентября, вступает в силу четырехмесячная дисквалификация Федотова, наложенная на него Международной федерацией хоккея (ИИХФ). Вратарь таким образом был наказан за подписание контракта с ЦСКА, на что не имел юридических оснований, так как у него было действующее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз».

В августе появлялась информация, что если Федотов будет играть за ЦСКА во время, когда действует его дисквалификация, то ИИХФ может наказать уже все клубы КХЛ, запретив им совершать международные трансферы.

Федотов год назад подписал контракт с «Филадельфией», но не сыграл за команду ни одного матча, так как вынужден был проходить военную службу в России. Его годичное соглашение в связи с этим было автоматически продлено на сезон-2023/2024, согласно правилам НХЛ.