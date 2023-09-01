IIHF предупредила ЦСКА о последствиях выхода Федотова на лед

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что для московского ЦСКА настанут последствия, если 1 сентября в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса» выйдет голкипер Иван Федотов, передает «Спорт-Экспресс».

«Если Федотов сегодня сыграет в матче КХЛ, то IIHF начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают. Других комментариев на данный момент нет», — сказал Тардиф.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также голкипер команды Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге до 31 декабря 2023 года. 27 августа Федерация хоккея России (ФХР) разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года. Таким образом, новый сезон ЦСКА начнет без него.