Олимпийский чемпион раскритиковал «Матч ТВ» за выбор трансляций

Хоккеист Кожевников: безобразное решение "Матч ТВ" не показать СКА - "Динамо"
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал руководство «Матч ТВ» за решение не показать матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским «Динамо», передает Legalbet.
«Уже не первый раз такое на «Матч ТВ». Не знаю, что там творится. Чистое безобразие, новый сезон КХЛ, сразу такой серьезный матч. Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир», — сказал Кожевников.
Встреча между СКА и «Динамо» состоится 2 сентября. Эта встреча станет первой для обеих команд в новом сезоне. Параллельно с этой встречей пройдет матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом», который и покажет «Матч ТВ».
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