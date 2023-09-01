Олимпийский чемпион раскритиковал «Матч ТВ» за выбор трансляций

«Уже не первый раз такое на «Матч ТВ». Не знаю, что там творится. Чистое безобразие, новый сезон КХЛ, сразу такой серьезный матч. Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир», — сказал Кожевников.