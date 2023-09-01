Глава КХЛ назвал одного из лучших защитников в лиге

Глава КХЛ Морозов: Никишин — один из лучших в лиге
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов ответил на вопрос о лучших защитниках лиги, выделив Александра Никишина из петербургского СКА, передает Legalbet.
«У нас много хороших игроков обороны. Личных симпатий у меня нет. Александр Никишин — один из лучших в КХЛ. В прошлом сезоне он стал лучшим защитником-бомбардиром. Выделю еще Андрея Педана», — сказал Морозов.
В прошлом сезоне Никишин провел в регулярном сезоне 65 матчей, набрав 55 (11+44) очков. В плей-офф Никишин провел 14 встреч, набрав восемь баллов за результативность (8+8).
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом». СКА свою первую встречу проведет 2 сентября. В гости к клубу с берегов Невы приедет московское «Динамо».