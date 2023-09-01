IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче за ЦСКА

Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) за участие голкипера Ивана Федотова в матче за ЦСКА. Об этом сообщается на сайте организации.

Вратарь вышел на лед в первом матче команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». IIHF обязала ФХЛ выплатить 5000 швейцарских франков (5,7 тысячи долларов — прим. «Ленты.ру»), а также анонсировала дополнительные санкции.

Ранее 1 сентября глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига допустила Федотова к матчам регулярного чемпионата за ЦСКА. По его мнению, это не приведет к разрыву отношений с IIHF.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».