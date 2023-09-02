Овечкин прокомментировал дисквалификацию голкипера Федотова

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, однако Континентальная хоккейная лига (КХЛ) все равно допустила его к матчам. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Ранее он играл в составе армейцев в сезоне-2021/2022. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.