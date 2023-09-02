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Овечкин прокомментировал дисквалификацию голкипера Федотова

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать голкипера ЦСКА Ивана Федотова. Слова спортсмена приводит РИА Новости.

Овечкин прокомментировал дисквалификацию голкипера Федотова
© Lenta.ru

«Дай бог, чтобы у Ивана все было хорошо. Будем болеть и переживать. Посмотрим», — заявил Овечкин.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, однако Континентальная хоккейная лига (КХЛ) все равно допустила его к матчам. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Ранее он играл в составе армейцев в сезоне-2021/2022. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.