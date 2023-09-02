Новый талисман КХЛ впервые появился на матче лиги

Перед матчем на Кубок Открытия Континентальная хоккейная лига объявила, что талисманом КХЛ с сезона-2023/2024 станет снежный человек Крут. Он появился на трибунах на игре ЦСКА — «Ак Барс» 1 сентября.

«По легенде после 15-го сезона победители Талисмании – Волк, Белый Медведь и Зубрик – решили найти нового супергероя, который сможет зажечь трибуны и подарить болельщикам новые эмоции. В это же время большой любитель хоккея и профессиональный альпинист отправился покорять Эльбрус, чтобы по просьбе сына – юного хоккеиста – водрузить на вершине флаг лиги. Во время восхождения он стал замечать необычные вещи: огромную клюшку, камень, очень похожий на шайбу, и гигантские следы. Это был Крут, который в шутку начал играть в хоккей – увидев логотип КХЛ на куртке альпиниста, снежный человек захотел с ним подружиться. Вместе они вернулись в обычный мир, и победители Талисмании поняли: Крут – именно тот, кто им нужен!