Хоккеисты ЦСКА вышли на раскатку перед матчем в форме с буквой Z

Хоккеисты московского ЦСКА вышли на разминку перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в форме с буквой Z на рукаве и эмблемой батальона «Эспаньола». Подробнее об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

«Она посвящена доблестным бойцам из военной организации «Эспаньола», которые самоотверженно защищают нашу Родину на самых горячих участках фронта, не жалея своего здоровья и рискуя своими жизнями.

«Эспаньола» — уникальное формирование, в рядах которого сражаются спортивные фанаты со всей России. Мужество и отвага этих героев служат примером для каждого гражданина нашей страны. Друзья! Мы все стоя аплодируем бойцам «Эспаньолы», настоящим патриотам и героям России!» — говорится в сообщении.

Матч-открытие сезона КХЛ между ЦСКА и казанским «Ак Барсом» прошел 1 сентября в Москве. Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:2. Стоит отметить, что в матче принял участие голкипер армейцев Иван Федотов.