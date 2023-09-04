Чемпион ОИ Кожевников высказался о ситуации с вратарем ЦСКА Федотовым

Чемпион ОИ Кожевников о ситуации с вратарем ЦСКА Федотовым: я бы послал IIHF подальше
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России не должны опираться на Международную федерацию хоккея (IIHF) в ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Слова Кожевникова передает "Советский спорт".
"IIHF сказали, что будет какое-то предупреждение, но посмотрим, как дальше будет развиваться . Это их дело — принимать или не принимать. Так что не знаю, оставаться ли нам. Я бы послал их подальше, я это не в первый раз говорю. Что здесь такого? Какое они к нам имеют отношение по большому счету?" — сказал Кожевников.
Напомним, Иван Федотов принял участие в матче с "Ак Барсом", несмотря на санкции со стороны IIHF. Санкции предполагали наказание ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон и дисквалификацию Ивана Федотова до 31 декабря 2023 года. Такое решение было принято из-за того, что армейский клуб подписал соглашение с Федотовым, хотя у него есть действующий контракт с "Филадельфией Флайерз". "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча между ЦСКА и "Ак Барсом". Встреча, прошедшая на "ЦСКА Арене" в Москве, закончилась победой "Ак Барса" со счетом 5:2.