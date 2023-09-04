Чемпион ОИ Кожевников высказался о ситуации с вратарем ЦСКА Федотовым

"IIHF сказали, что будет какое-то предупреждение, но посмотрим, как дальше будет развиваться . Это их дело — принимать или не принимать. Так что не знаю, оставаться ли нам. Я бы послал их подальше, я это не в первый раз говорю. Что здесь такого? Какое они к нам имеют отношение по большому счету?" — сказал Кожевников.