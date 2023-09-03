Сын Дмитрия Квартальнова подписал контракт с белорусским клубом

В прошлом сезон 20-летний форвард выступал в МХЛ за «Тайфун» и «Крылья Советов», где в общей сумме в 35 матчах набрал 11 (3+8) очков, при показателе полезности «-17» и 45 минутах штрафа. Также нападающий участвовал в предсезонных турнирах КХЛ в составе «Куньлунь Ред Стар».