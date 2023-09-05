Овечкин стал седьмым в топе лучших первых номеров драфтов от аналитика НХЛ

Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз», а ныне аналитик NHL Network Майк Рапп назвал свой личный топ-10 лучших первых номеров драфта Национальной хоккейной лиги, сообщает NHL Network. В рейтинге оказался российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин .

Нападающий «столичных» стал лишь седьмым. Первое место ожидаемо занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.