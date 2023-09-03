Хоккеисты «Торпедо» в гостях переиграли «Локомотив»
Нижегородская команда в воскресенье одержала победу на выезде со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).
Дубль в составе «Торпедо» сделал Алексей Кручинин (7 я и 59 я минуты).
По голу на счету Николая Коваленко (5 я), Сергей Гончарука (46 я) и Василия Атанасова (51 я). У ярославской команды отличились Рушан Рафиков (34 я) и Денис Алексеев (50 я).
Обе команды проводили первые матчи в нынешнем сезоне КХЛ.
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