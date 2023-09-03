Хоккеисты «Торпедо» в гостях переиграли «Локомотив»

Дубль в составе «Торпедо» сделал Алексей Кручинин (7 я и 59 я минуты).

По голу на счету Николая Коваленко (5 я), Сергей Гончарука (46 я) и Василия Атанасова (51 я). У ярославской команды отличились Рушан Рафиков (34 я) и Денис Алексеев (50 я).