Алекс Гальченюк оценил свой дебют за СКА в КХЛ

«Как оценю свой официальный дебют в КХЛ? Хорошо. Победили. Важная встреча была с «Динамо». Очень хотелось начать с победы. Было непросто, но нам удалось выиграть. Главное — не останавливаться и продолжать побеждать в каждом матче.



Как мне игра в центре первого звена с Сергеем Толчинским и Маратом Хайруллиным? Неплохо. Была достаточно плотная игра, но мы нормально взаимодействовали с ребятами. Конечно, нужна еще пара матчей, чтобы привыкнуть друг к другу. А так, хорошо всё — выиграли, рад, что наше звено принесло оба гола", — приводят слова Гальченюка «Известия».