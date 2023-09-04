Вратарь Худобин подписал контракт с красноярским «Соколом»

Красноярский «Сокол» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Антоном Худобиным.

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37 летний вратарь перешел в клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) на правах свободного агента. Последним клубом россиянина был «Чикаго Блэкхокс» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

С 2018 по 2022 год Худобин выступал за «Даллас Старз», с которым дошел до финала Кубка Стэнли 2020, где уступил «Тампа Бэй Лайтнинг» (2–4).