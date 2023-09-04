Вратарь Шестеркин рассказал о скандале с фанатами ЦСКА на матче МХЛ в 2014 году

«Писали ли мне фанаты ЦСКА «любовные сообщения» после той игры, было ли что-то классное? Да, было классно Кубок Харламова поднять над головой (смеётся). Да нет, на самом деле, никто ничего не писал такого. Если кого-то обидел – извиняюсь, но был счёт 3:2 в серии… Понятно, что я не имею права себя так вести. Болельщикам я ничего не показывал.



Думаю, если бы судья себя немного по-другому повёл… Я ему сказал, что тогда в овертайме была высокоподнятая. Мне показалось, что было на грани. Тебе трудно что ли? Тебя за это никакой премии не лишат, зарплату не отберут. Пойди, посмотри, чтобы на душе спокойно было. Он не хотел, не хотел, «Красная Армия» уже ушла в раздевалку. Браташ вышел на лёд и штраф получил за то, что он просто, корректно, не как я, сказал: «Ребят, ну сами понимаете, нашему вратарю показалось, что высокоподнятая. Сами понимаете накал страстей. Если сейчас высокоподнятная была, игра продолжается, мы забиваем и мы чемпионы. Если нет – мы уходим в раздевалку, проблем нет». Судья послушал, сказал: «Ладно, нет ничего». Почему сразу-то не мог посмотреть?» — сказал Шестёркин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Черкас Атлант».