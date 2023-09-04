Дмитрий Федоров: «Настораживает большое количество интервью про то, что хоккей – спорт номер один. Все живут в каких-то розовых очках»
Дмитрий Федоров заявил о настороженности из-за слов про популярность хоккея.
Сейчас Федоров занимает пост помощника главного тренера молодежной команды «Торпедо» – «Чайка». До этого Федоров работал руководителем каналов «КХЛ ТВ» и комментатором.
– Не буду скрывать – меня удивила задумка с эфиром из раздевалки во время перерыва. Имеете ли вы отношение к этой идее?
– Марина Анисимова, которая занимается телевизионными вопросами в КХЛ, позвонила за пару дней до трансляции и спросила, можно ли съемочной бригаде во время перерыва зайти в раздевалку.
У нас была встреча с руководством. Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что нужно идти в ногу со временем.
Решили так: если это привлечет аудиторию, то давайте сделаем. Хотя я думаю, что 99,9% тренеров не испытали бы радостных эмоций от камеры в раздевалке.
Но мы понимаем, что необходимо завоевывать аудиторию. А для этого нужны какие-то смелые телевизионные решения.
Меня несколько настораживает большое количество интервью, в которых говорится, что хоккей – это вид спорта номер один.
Люди не желают видеть, что происходит в мире, в нашем спорте. Все живут в каких-то розовых очках.
А нужно понять, что молодую аудиторию надо завоевывать в том числе и нетривиальными ходами.
Руководство «Чайки» осознает, что телевидение нам помогает раскручивать хоккей и работать с молодыми болельщиками.
Поэтому мы разрешили камеру в раздевалке. Правда, я не знаю, что показали в эфире, – сказал Дмитрий Федоров.
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Дмитрий Федоров: «Настораживает большое количество интервью про то, что хоккей – спорт номер один. Все живут в розовых очках»