Дмитрий Федоров заявил о настороженности из-за слов про популярность хоккея.

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Сейчас Федоров занимает пост помощника главного тренера молодежной команды «Торпедо» – «Чайка». До этого Федоров работал руководителем каналов «КХЛ ТВ» и комментатором.

– Не буду скрывать – меня удивила задумка с эфиром из раздевалки во время перерыва. Имеете ли вы отношение к этой идее?

– Марина Анисимова, которая занимается телевизионными вопросами в КХЛ, позвонила за пару дней до трансляции и спросила, можно ли съемочной бригаде во время перерыва зайти в раздевалку.

У нас была встреча с руководством. Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что нужно идти в ногу со временем.

Решили так: если это привлечет аудиторию, то давайте сделаем. Хотя я думаю, что 99,9% тренеров не испытали бы радостных эмоций от камеры в раздевалке.

Но мы понимаем, что необходимо завоевывать аудиторию. А для этого нужны какие-то смелые телевизионные решения.

Меня несколько настораживает большое количество интервью, в которых говорится, что хоккей – это вид спорта номер один.

Люди не желают видеть, что происходит в мире, в нашем спорте. Все живут в каких-то розовых очках.

А нужно понять, что молодую аудиторию надо завоевывать в том числе и нетривиальными ходами.

Руководство «Чайки» осознает, что телевидение нам помогает раскручивать хоккей и работать с молодыми болельщиками.