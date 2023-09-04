ХК «Торпедо» заключил контракт с американским нападающим Бобби Линчем

Нижегородское «Торпедо» заключило однолетний контракт с американским нападающим Бобби Линчем, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за клуб Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айсхогс». В 64 встречах Линч забросил 11 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 19 результативных баллов с показателем полезности «-4».

Кроме клуба «Рокфорд» Бобби играл в АХЛ за «Манитоба Мус». В 76 матчах на счету форварда 29 (12+17) результативных баллов.