Овечкин предположил, кто станет обладателем Кубка Гагарина в новом сезоне

«Думаю, что «Ак Барс» завоюет Кубок Гагарина в этом сезоне. Потому что там Яшкин? Думаю, да, потому что там Дмитрий Яшкин, там Радул (Александр Радулов). Там работяги, которые приведут Казань к чемпионству. Конечно, я буду болеть и переживать за «Динамо».



Думаю, что «Динамо» и Ак Барс будут в финале», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».