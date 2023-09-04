Иностранный хоккеист «Металлурга» рассказал, какие сходства есть у русских и шведов

«Русские и шведы чем-то похожи? Наверное, я бы назвал такую вещь, как гостеприимство. С тех пор, как приехал в Россию, ощущаю заботу со стороны тех, с кем взаимодействую. За что, конечно же, благодарен.



Менталитет сильно отличается? Затрудняюсь ответить. Но если говорить о хоккее, об участниках процесса, игроках и тренерах, то здесь всё одинаково. Ведь каждый играет, чтобы победить, стать сильнее, лучше", — приводит слова Пресса Metaratings.