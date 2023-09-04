Губерниев прокомментировал решение ЦСКА выпустить Федотова на матч

«Что касается Федотова, это присказка покуда, сказка будет впереди. Как это для нас аукнется, а это в любом случае аукнется, мы посмотрим дальше. ЦСКА, я понимаю, нужен этот вратарь, без всякого сомнения. Но, боюсь, это решение было торопливым», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».