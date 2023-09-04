Губерниев прокомментировал решение ЦСКА выпустить Федотова на матч

Губерниев назвал решение ЦСКА выпустить Федотова на матч торопливым
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление вратаря ЦСКА Ивана Федотова в КХЛ.
«Что касается Федотова, это присказка покуда, сказка будет впереди. Как это для нас аукнется, а это в любом случае аукнется, мы посмотрим дальше. ЦСКА, я понимаю, нужен этот вратарь, без всякого сомнения. Но, боюсь, это решение было торопливым», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».
1 сентября ЦСКА проиграл «Ак Барсу» (2:5) в матче Открытия сезона КХЛ. Федотов принял участие в матче, несмотря на действующую дисквалификацию.
Во время матча Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5 тысяч швейцарских франков.
В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с «Филадельфией». Но вскоре отправился на прохождение срочной службы в армии. В июле 2023 голкипер продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/25.