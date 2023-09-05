Экс-теннисистка Мыскина займет пост президента клуба КХЛ "Лада"

Мыскина, которая на сегодняшний момент занимает пост вице-президента Федерации тенниса России (ФТР), уже на протяжении нескольких лет входит в наблюдательный совет "Лады". Теннисистка - бывшая вторая ракетка мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Мыскина победила на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос") в 2004 году, став первой в истории теннисисткой из стран бывшего СССР, выигравшей турнир Большого шлема в женском одиночном разряде. Она - полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии - 2005); полуфиналистка одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Франции - 2005). Она одержала победы на 15 турнирах WTA, десять из которых были в одиночном разряде. В составе сборной России она дважды завоевала Кубок Федерации - в 2004 и 2005 годах. "Лада" после возвращения в КХЛ проиграла два стартовых матча - "Трактору" (1:2) и СКА (0:3).